В Москве усилили контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий

Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением противоэпидемических мер в заведениях общественного питания Москвы.

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«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по г. Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», - говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что за неделю с 11 по 17 октября специалисты провели проверки 362 точек общественного питания, из них 218 кафе на фудкортах и 2 кафе в терминале аэропорта Внуково.

Нарушения были обнаружены в 74 заведениях. По результатам проверки Роспотребнадзор составил 14 протоколов о временном запрете деятельности, эти кафе были закрыты и опечатаны в досудебном порядке.

Ранее во вторник, 19 октября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех 85 субъектах РФ. По ее словам, «это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции».