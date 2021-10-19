В столице запустили онлайн-сервис по поиску работы

Столичная служба занятости совместно с Департаментом информационных технологий запустили онлайн-сервис по поиску работы на портале mos.ru.
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы... Теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.