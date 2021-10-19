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В Москве запустили онлайн-сервис по поиску работы

RT на русском
8 минут назад

Столичная служба занятости совместно с Департаментом информационных технологий запустили онлайн-сервис по поиску работы на портале mos.ru.

В столице запустили онлайн-сервис по поиску работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы... Теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru», — сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,Mos.ru,
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