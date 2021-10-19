В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.77
Войти в почту

Десять квартир в Москве разыграют среди участников вакцинации

Вечерняя Москваиещё 2
19 минут назад

Жители Москвы, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, становятся участниками розыгрыша квартир в столице. Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» является продолжением стимулирующих мер, которые действовали в городе весной и летом 2021 года.

Десять квартир в Москве разыграют среди участников вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Принять участие в розыгрыше смогут граждане старше 18 лет с московским полисом ОМС. Горожане должны сделать первую прививку от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации москвичу необходимо будет дать согласие на участие в конкурсе.

Сами розыгрыши стартуют 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель в эфире телеканала «Москва 24». Информация о победителях также будет размещена на сайте мэра. Еженедельно будет разыгрываться по две жилплощади.

В первом розыгрыше примут участие те, кто привился с 18 по 24 октября. Последний из розыгрышей запланирован на 24 ноября, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в пятницу, 15 октября, во время осмотра уже открытого центра вакцинации от заболевания в Государственном универсальном магазине (ГУМ) и пункта быстрого тестирования.

Глава города отметил, что в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители