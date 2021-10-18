«Я дагестанец»: Мужчина раздал девушкам цветы в столичном метро

Мужчина в футболке с надписью «Я дагестанец. Нет плохой нации» дарил цветы девушкам в столичном метро, пишет Телеграм-канал Shot.
Как пояснил автор акции Мухаммад Магомедов, он просто захотел показать, что дагестанцы могут любить, дружить и жить в гармонии.
«Прилетает много комментариев, зачем типа оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком! Нас всегда учили на зло отвечать добром!», - сказал Магомедов.
Молодой человек работает экономистом, он не блогер и не публичная личность. По его словам, многие просят дать интервью, приглашают на различные молодежные мероприятия, но, по его словам, ему это не нужно.
«Я не ищу славы и признания, также хотелось бы отметить, кто-то сделает плохой поступок, все осуждают, сделает хороший поступок, тоже найдутся те, кто осудит. Ни на кого не обижаюсь, всех люблю, принимаю и понимаю», - добавил Магомедов.
Ранее 4 октября в вагоне московского метро трое уроженцев Дагестана избили молодого человека, который заступился за девушку.