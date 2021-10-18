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«Я дагестанец»: Мужчина раздал девушкам цветы в столичном метро

Елена Прошина
1 час назад

Мужчина в футболке с надписью «Я дагестанец. Нет плохой нации» дарил цветы девушкам в столичном метро, пишет Телеграм-канал Shot.

«Я дагестанец»: Мужчина раздал девушкам цветы в столичном метро
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как пояснил автор акции Мухаммад Магомедов, он просто захотел показать, что дагестанцы могут любить, дружить и жить в гармонии.

«Прилетает много комментариев, зачем типа оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком! Нас всегда учили на зло отвечать добром!», - сказал Магомедов.

Молодой человек работает экономистом, он не блогер и не публичная личность. По его словам, многие просят дать интервью, приглашают на различные молодежные мероприятия, но, по его словам, ему это не нужно.

«Я не ищу славы и признания, также хотелось бы отметить, кто-то сделает плохой поступок, все осуждают, сделает хороший поступок, тоже найдутся те, кто осудит. Ни на кого не обижаюсь, всех люблю, принимаю и понимаю», - добавил Магомедов.

Ранее 4 октября в вагоне московского метро трое уроженцев Дагестана избили молодого человека, который заступился за девушку.

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