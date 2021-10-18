«Я дагестанец»: Мужчина раздал девушкам цветы в столичном метро

Как пояснил автор акции Мухаммад Магомедов, он просто захотел показать, что дагестанцы могут любить, дружить и жить в гармонии.

«Прилетает много комментариев, зачем типа оправдываться перед кем-то своим дешевым поступком! Нас всегда учили на зло отвечать добром!», - сказал Магомедов.

Молодой человек работает экономистом, он не блогер и не публичная личность. По его словам, многие просят дать интервью, приглашают на различные молодежные мероприятия, но, по его словам, ему это не нужно.