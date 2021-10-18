Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Чкалов Арена"

Министр спорта России Олег Матыцин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели итоги строительства многофункционального спортивного комплекса "Чкалов Арена" на Летной улице в районе Покровское-Стрешнево.

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"Когда награждали олимпийских чемпионок, говорили о том, что в Москве нет специализированного зала для фехтования. Вот так срослось одновременно, что, действительно, зал получился, появился, и появился высокого качества. Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров мирового уровня", – сказал мэр.

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Он привел в пример комплекс "Чкалов Арена", который построили за счет частных инвестиций во взаимодействии с городскими властями. Он назвал этот проект одним из уникальных.

Собянин выразил благодарность инвесторам и министерству спорта, которое участвовало в реализации этого проекта. В свою очередь Олег Матыцин также поблагодарил инвесторов и власти Москвы за командную работу.

"Чкалов Арена" возвели на территории бывшего Тушинского аэродрома, где появится новый район. Уже построен крупнейший московский бизнес-парк "Ростех-Сити", строятся жилые дома, детские сады, школы, другие социальные и общественные объекты.

На площади свыше 200 гектаров планируется создать комфортные условия для проживания около 40 тысяч человек и порядка 30 тысяч рабочих мест. Общий фонд застройки нового района превысит два миллиона квадратных метра недвижимости.

Проект также включает создание городских парков и общественных пространств на набережной Москвы-реки. Завершить реализацию проекта комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома планируется до 2032 года.

Строительство многофункционального спортивного комплекса началось в сентябре 2019 года и завершено в мае 2021 года.

Спорткомплекс общей площадью 32,8 тысячи квадратных метров имеет переменную этажность три-пять этажей и состоит из нескольких блоков – с раздевалками, медицинскими кабинетами, тренерскими и судейскими помещениями.

В здании размещены ледовая арена с трибунами на 126 мест, центр хоккейной подготовки, центр художественной гимнастики, универсальный спортивный зал, центр фехтования на 12 фехтовальных дорожек, фитнес-центр с 25-метровым бассейном.