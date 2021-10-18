Территорию у станции БКЛ «Сокольники» благоустроят

У строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по благоустройству территории площадью около 40 тыс. кв. м.
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района и посетителей парка появится удобное общественное пространство», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.