Территорию у станции БКЛ «Сокольники» благоустроят

«От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района и посетителей парка появится удобное общественное пространство», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.