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В Москве благоустроят территорию у станции БКЛ «Сокольники»

RT на русском
31 минуту назад

У строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались работы по благоустройству территории площадью около 40 тыс. кв. м.

Территорию у станции БКЛ «Сокольники» благоустроят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района и посетителей парка появится удобное общественное пространство», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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