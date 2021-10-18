На новых станциях БКЛ установили современные эскалаторы

"На всех новых станциях БКЛ установлены современные надежные эскалаторы. От аналогов предыдущих поколений их отличает более плавный ход, экономный расход электроэнергии. Все 55 эскалаторов будут интегрированы в Единый диспетчерский центр, что значительно повышает контроль за их работой и главное — безопасность эксплуатации. Таким образом мы выполняем поставленную мэром Москвы задачу — создание не только условий для комфортных перевозок, но и их безопасности", — сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале дептранса.