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На новых станциях БКЛ в Москве установили 55 современных эскалаторов

РИА Недвижимостьиещё 6
3 часа назад

На новых станциях Большой кольцевой линии метро Москвы, которые скоро откроются, установили 55 современных эскалаторов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На новых станциях БКЛ установили современные эскалаторы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что речь идет об участке от "Мневников" до "Каховской".

"На всех новых станциях БКЛ установлены современные надежные эскалаторы. От аналогов предыдущих поколений их отличает более плавный ход, экономный расход электроэнергии. Все 55 эскалаторов будут интегрированы в Единый диспетчерский центр, что значительно повышает контроль за их работой и главное — безопасность эксплуатации. Таким образом мы выполняем поставленную мэром Москвы задачу — создание не только условий для комфортных перевозок, но и их безопасности", — сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале дептранса.

Он уточнил, что такие эскалаторы более удобные и экологичные - экономия электроэнергии составляет 30%. Также на них будет легче проводить плановый ремонт, над краями ступеней есть щетки безопасности, а балюстрада сделана из негорючих материалов.

"Все они соответствуют самым строгим федеральным нормам промышленной безопасности, чтобы вам было не только удобно, но и спокойно подниматься и спускаться в метро",- отметил заммэра.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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