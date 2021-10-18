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Москвичей предупредили о первом снеге в ночь на вторник

Москва24иещё 2
47 минут назад

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 рассказала, что в столице дождь со снегом можно ждать в ночь на вторник, 19 октября.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" сообщили о кратковременных дождях в городе в понедельник, 18 октября. По прогнозам синоптиков, воздух при этом прогреется до +8 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

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В предстоящую ночь уже местами возможны небольшие осадки, к дождю может примешиваться мокрый снег, - Татьяна Позднякова,

главный специалист метеобюро Москвы

Вместе с тем, по словам Поздняковой, к утру вторника уже все растает.

"Может быть, эти мокрые снежинки могут увидеть только наблюдатели, которые ночью работают. Конечно, он нигде не ляжет, этот снег", – уточнила она.

Установления снежного покрова в столице метеоролог советует ждать ближе к концу октября – началу ноября.

"В конце октября прогнозируется значительное понижение температуры воздуха, то есть там, скорее всего, и можно будет уже ожидать снег в более явном виде, который мы можем увидеть и в дневные, и в ночные часы", – заключила специалист.

Новости Москвы,Видео,Татьяна Позднякова,
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