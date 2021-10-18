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Новая платформа открылась на станции «Окружная» МЦД-1

Агентство «Москва»
1 час назад

На станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) «Окружная» открылась новая платформа. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Новая платформа открылась на станции «Окружная» МЦД-1
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На станции МЦД-1 «Окружная» для пассажиров открылась новая платформа, на которой стали останавливаться поезда, следующие из области в Москву. Платформа расположена на путепроводе, ее длина составляет 300 м, она оборудована навесом для защиты от осадков, светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками, лавочками и урнами», - говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, спуск с платформы в южный вестибюль оснащен двумя эскалаторами и лифтом. Также в помещениях установлены тепловые завесы для комфорта пассажиров в холодное время.

Уточняется, что в настоящее время продолжаются работы по комплексному развитию железнодорожной и пассажирской инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Окружная», который в 2022 году объединит пригородные электрички и МЦД-1 со столичным метро, Московским центральным кольцом и наземным городским транспортом.

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