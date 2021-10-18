Новая платформа открылась на станции «Окружная» МЦД-1

«На станции МЦД-1 «Окружная» для пассажиров открылась новая платформа, на которой стали останавливаться поезда, следующие из области в Москву. Платформа расположена на путепроводе, ее длина составляет 300 м, она оборудована навесом для защиты от осадков, светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками, лавочками и урнами», - говорится в сообщении.