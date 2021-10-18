В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 4 балла
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.78
Войти в почту

Новый гастроквартал "Депо" откроется около Комсомольской площади в Москве в 2022 году

ТАССиещё 3
1 час назад

Группа компаний "Киевская площадь" займется редевелопментом зданий троллейбусного парка около Комсомольской площади в Москве. Во второй половине 2022 года здесь откроется новый гастрономический квартал с бизнес-кластером "Депо Три вокзала", сообщили в понедельник ТАСС в компании.

У трех вокзалов появится гастрономический квартал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экосистемы - растущий сегмент девелопмента, требующий новых интересных подходов. "Депо", на наш взгляд, уже больше чем просто многофункциональный гастроквартал, и его концепция идеально подходит для создания целой экосистемы. Новое пространство откроется для посетителей во второй половине 2022 года", - сказал представитель группы компаний "Киевская площадь" Владислав Юсупов.

Видео дня

Ключевым элементом "Депо Три вокзала" станет фудмолл площадью более 8 тыс. кв. м. Кроме того, здесь откроется бизнес-кластер, кинопаркинг и другие сервисы и услуги. Предполагается, что в "Депо Три вокзала" будут проходить выставки, фестивали, концерты, образовательные проекты и благотворительные акции. Проект редевелопмента также включает благоустройство городской территории площадью более 1,8 га (общая площадь 2,8 га). Уточняется, что новый проект создаст более 2 тыс. рабочих мест.

Комплекс зданий 2-го троллейбусного парка, в котором появится "Депо "Три вокзала", построен в начале XX века и является объектом культурного наследия. Он расположен на Новорязанской улице рядом с Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами. Здания троллейбусного парка принадлежат "Киевской площади" на основании долгосрочного договора аренды, который был заключен в октябре 2020 года с "Мосгортрансом".

"Уникальный опыт, который получила "Киевская площадь" в реализации "Депо Лесная", позволит и новому "Депо Три вокзала" с его расширенной многофункциональностью стать значимым элементом городского ландшафта,", - добавил Юсупов.

"Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как торговый центр "Европейский", рынки "Садовод" и "Фуд сити", гастрономический квартал "Депо Лесная", гостиница "Украина", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители