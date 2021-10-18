Неделя Ирландии пройдет в библиотеке иностранной литературы

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии».

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Хэллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В этот день у кельтов отмечался праздник начала нового года, когда делился собранный урожай, и жглись костры, на которых гадали друиды.

Центр американской культуры приглашает отпраздновать этот магический праздник. В честь Самайна в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.