В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.27
Войти в почту

Неделя Ирландии пройдет в библиотеке иностранной литературы

Вечерняя Москва
1 час назад

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает горожан с 25 по 31 октября принять участие в фестивале культуры «Неделя Ирландии».

Неделя Ирландии пройдет в библиотеке иностранной литературы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва

Хэллоуин — канун Дня Всех Святых — восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое начало с празднования конца уборки урожая — Самайна. В этот день у кельтов отмечался праздник начала нового года, когда делился собранный урожай, и жглись костры, на которых гадали друиды.

Центр американской культуры приглашает отпраздновать этот магический праздник. В честь Самайна в библиотеке подготовили программу встреч, лекций и чтений, на которых можно узнать о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся со времен языческой Ирландии.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

23 октября в Дарвиновском музее пройдет День лешего. В программе: проводы хозяина леса, познавательные занятия, игры, общение с живыми насекомыми, мастер-классы и шоу-лекция о хищных растениях. Главным событием праздника станет квест «Не просто сказка», где посетители узнают, какие животные на Руси олицетворяли добро и зло, оказывали человеку помощь или вредили ему.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители