У храма Василия Блаженного заметили лису

«Сегодня на территории Покровского собора камеры наружного наблюдения запечатлели необычного для центра столицы гостя - лису. Камеры зафиксировали животное в 5:20. Лиса находилась на территории Покровского собора несколько минут. Такой случай произошел впервые за все время наблюдений», - говорится в сообщении.