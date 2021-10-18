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Лису заметили на территории храма Василия Блаженного в Москве

Агентство «Москва»иещё 2
2 часа назад

Лиса была обнаружена на территории Покровского собора (храм Василия Блаженного) в центре Москвы утром 18 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

У храма Василия Блаженного заметили лису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на территории Покровского собора камеры наружного наблюдения запечатлели необычного для центра столицы гостя - лису. Камеры зафиксировали животное в 5:20. Лиса находилась на территории Покровского собора несколько минут. Такой случай произошел впервые за все время наблюдений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация музея уже сообщила о лисе в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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