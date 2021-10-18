У храма Василия Блаженного заметили лису

Лиса была обнаружена на территории Покровского собора (храм Василия Блаженного) в центре Москвы утром 18 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.
«Сегодня на территории Покровского собора камеры наружного наблюдения запечатлели необычного для центра столицы гостя - лису. Камеры зафиксировали животное в 5:20. Лиса находилась на территории Покровского собора несколько минут. Такой случай произошел впервые за все время наблюдений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация музея уже сообщила о лисе в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.