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В поселении Московский благоустроят каскад прудов

Mos.ruиещё 3
56 минут назад

Специалисты очистят водоемы и укрепят берега, а рядом сделают тропинки и дорожки и поставят опоры освещения.

В поселении Московский благоустроят каскад прудов
Фото: Mos.ruMos.ru

В поселении Московский в ТиНАО благоустроят каскад Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, а также пруды на реке Зименке. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специалисты очистят Верхний Передельцевский пруд от ила, сделают откос и укрепят берега. Средний Передельцевский пруд и Передельцевский ручей очистят от насыпного грунта, укрепят берега, сформируют русло.

Пруды на реке Зименке также очистят от ила и мусора, углубят дно и укрепят берега. Кроме того, сделают биоплато, где высадят водные растения, которые предотвращают цветение воды. Работы на реке Зименке уже начались.

Возле прудов проложат дорожки и тропинки, установят дополнительные опоры освещения и высадят деревья и кустарники. Завершить работы планируют в 2022 году.

В 2019–2020 годах в поселении Московский благоустроили парк «Филатов луг» площадью 28,8 гектара. Он является частью Ульяновского лесопарка. Работы провели с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В том числе проложили велопешеходный маршрут протяженностью 3,1 километра. Он связал жилые районы поселения Московский со станцией метро «Филатов Луг».

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