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Новый трамвайный маршрут появится на востоке столицы

Агентство «Москва»иещё 5
3 часа назад

Новый трамвайный маршрут протяженностью 5,7 км появится на востоке столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый трамвайный маршрут появится на востоке столицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово соединит новая трамвайная линия. Протяженность трамвайной линии составит 5,7 км. Горожане смогут доехать на этом виде транспорта до станций метро «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского», - говорится в сообщении.

Так, по словам разработчиков проекта, строительство трамвайной линии улучшит транспортное обслуживание и сократит время, за которое можно подъехать к станциям метро и местам работы. Такие выводы сделаны на основании транспортного моделирования, выполненного для территории реализации проекта. Трамвай показал большую эффективность по сравнению с автобусом и электробусом.

«С учетом реорганизации территорий районов Метрогородок, Гольяново и Измайлово, специалисты прогнозируют увеличение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть районов. На сегодняшний день в этом секторе города имеется дефицит пропускной способности. Появление новой транспортной линии в этих районах положительно скажется на городской среде в целом. Основная цель проекта - улучшение транспортного обслуживания Восточного округа города Москвы», - приводятся в материале слова заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева.

По его словам, также планируется реконструировать улично-дорожную сеть и обустроить пешеходные зоны. Реконструкция затронет Открытое шоссе, ул. Тагильская, ул. Монтажная, ул. 3-я Парковая и другие улицы. Кроме того, предлагается построить путепровод по основному ходу Щелковского шоссе на пересечении с ул. Монтажная. Проект позволит увеличить пропускную способность перекрестка на 30%.

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