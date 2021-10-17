В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 1 балл
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В московских ТЦ снизилась посещаемость из-за COVID-19

Мослента
1 час назад

В столичных торговых центрах (ТЦ) на 20 процентов упал трафик. Нехарактерный для осени спад связали с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил «Коммерсантъ».

В московских ТЦ снизилась посещаемость из-за COVID-19
Фото: Alexander Kovacs / UnsplashAlexander Kovacs / Unsplash

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отметила, что посещаемость ТЦ в Москве находится на уровне 90 процентов от докризисных значений. Однако эксперт предположил, что полностью трафик восстановится не раньше двух первых кварталов 2022 года.

Покупательское поведение, по словам Хакбердиевой, меняется — отмечается переориентация людей на онлайн-шопинг.

Кроме того, эксперт отметил, что пропускная способность ТЦ снижается из-за введения санитарно-эпидемиологических мер. При этом контроль за соблюдением ограничений усиливается, к владельцам бизнеса применяют различные санкции, в том числе закрытия торговых точек.

Ранее власти Москвы напомнили, что столичным ТЦ грозит приостановка деятельности на 90 дней в случае повторного нарушения масочного режима. В сентябре предупреждения о возможном закрытии получили сразу несколько крупных торговых точек.

Новости Москвы,Евгения Хакбердиева,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители