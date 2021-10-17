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Заключительная в этом году церемония развода караулов в Кремле. Видео

Александр Кузьмин
30 минут назад

Последняя в текущем году торжественная церемония развода пеших и конных караулов прошла в субботу на Соборной площади Московского Кремля.

Как видно на кадрах Ruptly, военные под аккомпанемент Президентского оркестра маршировали у стен Успенского собора, демонстрировали навыки владения оружием и конную выездку. За выступлением военнослужащих Президентского полка наблюдали несколько сотен зрителей.

В разводе караулов помимо участников оркестра приняли участие 36 солдат из состава роты специального караула Президентского полка, семь человек знаменной группы и 12 всадников на лошадях тракененской, ганноверской и русской верховой пород.

Церемониал развода пеших и конных караулов Президентского полка традиционно проходит на Соборной площади Кремля каждую субботу в теплое время, начиная с 2004 года.

В июле 2021 года проведение развода караулов пришлось отложить на трехнедельный срок, а сезон 2020 года был полностью пропущен в связи с эпидемической обстановкой.

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