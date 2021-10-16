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Здание Центрального телеграфа ждет реставрация

Mos.ru
3 часа назад

После завершения работ там появятся общественные пространства

Здание Центрального телеграфа ждет реставрация
Фото: Mos.ruMos.ru

В ближайшее время в столице начнется реставрация здания Центрального телеграфа. Специалисты сохранят его исторический облик. После завершения работ там появятся общественные пространства. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в «Инстаграме».

В Москве большое внимание уделяется сохранению исторического наследия. Все знаковые постройки бережно реставрируют, стараясь максимально сохранить их привычный облик. За последние 10 лет реставраторы спасли и восстановили более 1500 памятников.

Так, было возрождено историческое здание выведенной из эксплуатации ГЭС-2 на острове Балчуг. Общая площадь четырехэтажного комплекса с подземным паркингом составила свыше 35 тысяч квадратных метров. Здесь разместили выставочные залы, образовательные классы, библиотеку, книжный магазин, кафе, ресторан и актовый зал на 420 мест.

Кроме того, до 2022 года планируется завершить реставрацию особняка Абрикосовых. Знаменитая двухэтажная постройка на Малой Красносельской улице уже сменила кирпично-красный цвет на нежно-оливковый. В будущем здесь создадут образовательный центр или обучающий кластер для детей по кондитерскому мастерству. Также продолжаются работы в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. Специалисты проводят работы поэтапно, поэтому площадка открыта для посетителей.

Крупнейшей реставрационной площадкой города в последние годы является ВДНХ. Сейчас работы ведутся в 23 павильонах. Так, завершается реставрация павильона № 5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР»), продолжается создание музея Олимпийского комитета в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»). Закончены основные работы в павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры»), начинается подготовка к монтажу экспозиции будущего музея «Биотех».

Новости Москвы,Центральный телеграф,
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