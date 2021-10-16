Здание Центрального телеграфа ждет реставрация

После завершения работ там появятся общественные пространства

Фото: Mos.ru Mos.ru

В ближайшее время в столице начнется реставрация здания Центрального телеграфа. Специалисты сохранят его исторический облик. После завершения работ там появятся общественные пространства. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в «Инстаграме».

В Москве большое внимание уделяется сохранению исторического наследия. Все знаковые постройки бережно реставрируют, стараясь максимально сохранить их привычный облик. За последние 10 лет реставраторы спасли и восстановили более 1500 памятников.

Так, было возрождено историческое здание выведенной из эксплуатации ГЭС-2 на острове Балчуг. Общая площадь четырехэтажного комплекса с подземным паркингом составила свыше 35 тысяч квадратных метров. Здесь разместили выставочные залы, образовательные классы, библиотеку, книжный магазин, кафе, ресторан и актовый зал на 420 мест.

Кроме того, до 2022 года планируется завершить реставрацию особняка Абрикосовых. Знаменитая двухэтажная постройка на Малой Красносельской улице уже сменила кирпично-красный цвет на нежно-оливковый. В будущем здесь создадут образовательный центр или обучающий кластер для детей по кондитерскому мастерству. Также продолжаются работы в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре. Специалисты проводят работы поэтапно, поэтому площадка открыта для посетителей.