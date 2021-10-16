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В Москве построят 35 станций метро до конца 2024 года

Москва24
1 час назад

В столице до конца 2024 года построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

35 станций метро построят в столице до конца 2024 года
Фото: ТАССТАСС

"В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что приоритетной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Также специалисты строят Троицкую линию, продлевают Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую – до станции "Потапово", а Люблинско-Дмитровскую линию – до поселка Северного.

По словам Бочкарева, планируется начать строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линии. А Арбатско-Покровскую линию планируется продлить в Гольяново.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Международный аэропорт Внуково,Правительство Москвы,
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