35 станций метро построят в столице до конца 2024 года

В столице до конца 2024 года построят 35 станций и 76 километров линий метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что приоритетной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Также специалисты строят Троицкую линию, продлевают Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую – до станции "Потапово", а Люблинско-Дмитровскую линию – до поселка Северного.
По словам Бочкарева, планируется начать строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линии. А Арбатско-Покровскую линию планируется продлить в Гольяново.