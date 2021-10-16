35 станций метро построят в столице до конца 2024 года

"В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции "Каховская". В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.