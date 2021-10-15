Собянин сообщил о высоких темпах роста заболеваемости COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал высокими темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице – около 20-30% в неделю, пишет «Комсомольская правда».

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«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», - сказал Собянин в ходе посещения центра вакцинации от коронавируса в ГУМе и пункта экспресс-тестирования.

По его словам, важно соблюдать санитарные правила и другие меры профилактики коронавируса, в том числе своевременно проходить тестирование на COVID-19 и вакцинироваться.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Собянина, в столице с понедельника, 18 октября, откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. В настоящее время в Москве работают 20 таких пунктов в МФЦ, в торговых центрах.