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Определены районы Москвы со слабым ростом цен на жилье

Lenta.ru
43 минуты назад

С начала 2021 года меньше всего строящееся московское жилье подорожало в районах Бирюлево Восточное и Алексеевский, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Est-a-Tet. В среднем «квадрат» в столичных новостройках с января прибавил в цене 14 процентов.

Определены районы Москвы со слабым ростом цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Бирюлево Восточном и Алексеевском районах за январь-сентябрь средняя стоимость квадратного метра строящихся квартир выросла очень слабо — на 2 процента, до 173 тысяч и 372,8 тысячи рублей соответственно, определили аналитики.

В тройку районов с минимальным ростом цен на жилье также попал Войковский — там «квадрат» в новостройках подорожал на 3 процента, до 302,3 тысячи рублей. Четвертое место поделили три района — Лосиноостровский, Нижегородский и Очаково-Матвеевское, где жилье прибавило в цене 4 процента.

Наиболее заметно с начала города подорожали новые квартиры в Марфино — на 35 процентов, до 451 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-3 также попали Дорогомилово (плюс 25 процентов) и Пресненский район (плюс 23 процента).

Ранее эксперты отмечали, что цены в новостройках Москвы оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, констатировали они.

Новости Москвы,РБК,
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