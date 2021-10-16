Более 180 га парка «Яуза» благоустроили с 2016 года

На северо-востоке столицы реализуется масштабный проект по созданию парка «Яуза» - крупнейшего в Европе, его протяженность от МКАД до Ростокинского акведука составит более 16 км. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«За 10 лет в городе благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тыс. га. Наиболее масштабный проект комплексного благоустройства - парк «Яуза». С 2016 года вдоль одноименной реки и ее притоков на месте разрозненных и запущенных территорий создается комфортное пространство для отдыха жителей всех возрастов. В этом году работы прошли в пойме притока Яузы - реки Чермянки, на участке от ул. Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от ул. Молодцова», - рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Отмечается, что в настоящее время благоустроено более 180 га. В последующие годы планируется привести в порядок участки вдоль ул. Северодвинская, от ул. Широкая до ул. Енисейская, вдоль Олонецкого проезда и ул. Сухонская, от ул. Декабристов до ул. Мусоргского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.
До конца текущего года заработает эколого-просветительский центр с интерактивной выставкой, кинозалом, профориентационной лабораторией. Посетители смогут ознакомиться с экологическими профессиями, например узнать о работе экоурбаниста или экопроектировщика. Также в этом году на двух участках в пойме реки Чермянки в рамках благоустройства планируется высадить более тысячи деревьев и 14 тыс. кустарников.