Более 180 га парка «Яуза» благоустроили с 2016 года

«За 10 лет в городе благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тыс. га. Наиболее масштабный проект комплексного благоустройства - парк «Яуза». С 2016 года вдоль одноименной реки и ее притоков на месте разрозненных и запущенных территорий создается комфортное пространство для отдыха жителей всех возрастов. В этом году работы прошли в пойме притока Яузы - реки Чермянки, на участке от ул. Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от ул. Молодцова», - рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.