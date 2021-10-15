В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.75
Войти в почту

Москвичам пообещали сильный дождь и ветер в пятницу

Вечерняя Москваиещё 1
55 минут назад

В Москве ожидается сильный дождь и ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха в пятницу, 15 октября, составит семь–девять градусов выше нуля.

Москвичам пообещали сильный дождь и ветер в пятницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жителей и гостей столицы просят быть особо внимательными в такую погоду — линии электропередачи, шаткие конструкции и деревья могут упасть из-за ветра. Рядом с ними находиться небезопасно, так же как и парковать автомобили. Водителям следует соблюдать дистанцию до другого транспорта и не забывать о правилах дорожного движения.

О подтоплениях из-за сильного дождя можно сообщить в ГУП «Мосводосток» по телефону +7 (495) 657-87-03. Если затопило территорию возле дома, то жильцам поможет телефон управы района (есть на сайте управы), префектуры округа (он также находится на сайте) и единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что прирост осадков в Москве за ночь, по предварительным расчетам, составил 17 миллиметров. Это почти 30 процентов месячной нормы.

Новости Москвы,Погода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители