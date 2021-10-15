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Face Pay заработал на всех станциях московского метро

Мослентаиещё 1
1 час назад

Сервис Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал в Москве с 15 октября. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщается на сайте градоначальника.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для использования Face Pay необходимо привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». После этого следует найти специальный турникет с помощью соответствующей наклейки на полу. Для прохода нужно посмотреть в камеру на турникете, а деньги за проезд спишутся автоматически.

Отмечается, что камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

«Face Pay — это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное», — заверил Ликсутов. Он пообещал, что другие способы оплаты «никуда не денутся».

Вопросы и пожелания по работе нового сервиса можно направить чат-боту Александре или обратиться по номеру 3210.

О том, что система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября, ранее сообщал Сергей Собянин.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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