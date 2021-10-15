Собянин анонсировал розыгрыш десяти квартир

Среди вакцинированных от коронавируса москвичей разыграют десять квартир. Об этом в эфире телеканала ТВЦ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он анонсировал, что розыгрыш начнется со следующей недели и будет продолжаться в течение пяти недель.

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Стимулы

Также Собянин пообещал, что привитым москвичам старше 65 лет, если они того пожелают, будут выплачивать по 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Для получения денег жителям столицы старше 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса как минимум одним компонентом вакцины, следует подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, а также сертификаты о вакцинации и на подарочный набор.

Ранее столичный градоначальник уже говорил, что власти Москвы хотят возобновить систему поощрений для тех, кто вакцинировался от COVID-19. На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом он рассказал, что розыгрыш призов для привитых увеличил темпы вакцинации в Москве.

«Она [практика] показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», — заявил Собянин.

Сложная обстановка

Мэр отметил, что нынешняя осенняя волна коронавируса в столице достаточно сложная и с высокой динамикой. По его данным, за последние недели прирост заболеваемости составил 20-30 процентов, и этот показатель не уменьшается. Кроме того, в городе привилась только треть пожилых людей, и это стало главной проблемой. «Им сам бог велел сделать», — добавил мэр.

При этом город продолжит развиваться, даже несмотря на пандемию, заверил Собянин.

«В целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — заключил он.

Другие вопросы

В том же интервью Собянин рассказал, что в этом году все социальные выплаты москвичам будут проиндексированы. По его словам, московским властям иногда приходится выслушивать критику, что раньше «социальные выплаты были крутые, а сейчас пожухли». Глава города подчеркнул, что с 2010 года объем соцвыплат в Москве увеличился почти на треть.

«В этом году тоже проиндексируем все социальные выплаты и пособия», — пообещал он.