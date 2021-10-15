В московском метро заработала система «оплаты лицом»

Сервис Face Pay, позволяющий бесконтактно оплачивать проезд, заработал в метро Москвы с 15 октября. Как указано на сайте столичного мэра Сергея Собянина, для оплаты пассажиру нужно посмотреть в камеру на турникете.

«Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту „Тройка“ к сервису через приложение „Метро Москвы“. Вся информация будет надежно зашифрована — камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные», — описан на сайте градоначальника процесс оплаты по Face Pay.

Заместитель Собянина по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что сервис заработал более чем на 240 станций метро. Москва стала первым городом в мире, где система заработала в таком масштабе, уточнил чиновник.