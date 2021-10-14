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Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии

Елена Прошина
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ сообщил, что в столице возможно введение краткосрочных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, но это не остановит развитие города, пишет ТАСС.

Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно», - сказал Собянин.

По его словам, схемы ограничительных мер таковы, что они не сдерживают рост всех основных отраслей.

«Пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться», - подчеркнул мэр.

По словам Собянина, дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в столице не планируются.

Он добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве за последние недели составляет 20-30%, новая волна коронавируса в столице сложная и с сильной динамикой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ТВ Центр,ИТАР-ТАСС,
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