Собянин: Москва не будет останавливаться из-за пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ сообщил, что в столице возможно введение краткосрочных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, но это не остановит развитие города, пишет ТАСС.
«Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно», - сказал Собянин.
По его словам, схемы ограничительных мер таковы, что они не сдерживают рост всех основных отраслей.
«Пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться», - подчеркнул мэр.
По словам Собянина, дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в столице не планируются.
Он добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве за последние недели составляет 20-30%, новая волна коронавируса в столице сложная и с сильной динамикой.