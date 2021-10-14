Собянин допустил введение ограничительных мер из-за COVID

Краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Москве возможны, но они не повлияют на развитие столицы. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Город адаптировался к этим условиям [пандемии], наши схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей <...> В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет - город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы (власти - прим. ТАСС) понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
Он также сообщил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.
Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, отметил мэр.
"Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой", - сказал Собянин.
По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%.