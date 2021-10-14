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Собянин допустил введение краткосрочных ограничительных мер в Москве из-за COVID-19

ТАСС
33 минуты назад

Краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в Москве возможны, но они не повлияют на развитие столицы. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин допустил введение ограничительных мер из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Город адаптировался к этим условиям [пандемии], наши схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей <...> В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет - город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы (власти - прим. ТАСС) понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Он также сообщил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определенных групп граждан в Москве не имеет смысла.

Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, отметил мэр.

"Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой", - сказал Собянин.

По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%.

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Новости Москвы,ТВ Центр,ИТАР-ТАСС,
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