Собянин допустил введение ограничительных мер из-за COVID

"Город адаптировался к этим условиям [пандемии], наши схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей <...> В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет - город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом все равно город адаптировался, и мы (власти - прим. ТАСС) понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города, это крайне важно", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.