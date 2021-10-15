Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы

Создание нового транспортного каркаса в Москве разгрузит транспортную сеть города на 20 процентов. Его основой станут четыре хордовые магистрали: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Об этом в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» рассказал Сергей Собянин.

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«Они уже сняли нагрузку с Третьего транспортного кольца (ТТК), но проект начнет максимально эффективно работать, когда будет полностью реализован, — отметил Мэр Москвы. — Когда Северо-Восточная хорда соединится с Юго-Восточной хордой, с Южной рокадой, это даст колоссальный эффект. Некоторые эксперты считают, что это процентов на 20 разгрузит транспортную сеть, сделает ее более равномерной, логически правильной. Соответственно, и экологическая ситуация улучшится процентов на 20, потому что сегодня серьезное влияние на нее оказывают автомобили».

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Общая протяженность хордовых магистралей составит 138 километров, а строительная длина — более 360 километров, что сопоставимо с длиной четырех ТТК. Уже завершено строительство Северо-Западной хорды, открыто движение по семи участкам Северо-Восточной хорды и двум участкам Южной рокады.

Закончить работы на остальных участках планируют к 2023 году. Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, свяжут вылетные магистрали, снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК и МКАД.

Еще один проект, который Москва закончит к 2023 году, — это строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Треть станций новой линии уже введена в эксплуатацию, а еще одна треть будет сдана в ближайшее время.

«Уже технический прогон прошел, сейчас завершаются инженерные работы, идет благоустройство, наладка и так далее. Будет тогда уже две трети этого кольца, и остается еще треть на следующий год, — добавил Мэр Москвы. — В конце следующего или начале 2023 года, я надеюсь, кольцо замкнется».

Строительство БКЛ стало крупнейшим проектом метростроения: новая линия протянется на 70 километров, соединяя районы, радиальные направления метро и железной дороги. Всего на БКЛ будет 31 станция, 12 из них уже открыты. До конца года одновременно введут в эксплуатацию еще 10 станций нового кольца.

После открытия Большая кольцевая линия станет самым протяженным метрокольцом в мире, обогнав нынешнего рекордсмена — вторую кольцевую линию пекинского метро — на 13 километров.

Благодаря БКЛ и МЦК новые схемы передвижения между районами получит треть москвичей.

«Наземное кольцо и подземное кольцо — это два таких новых сердца нашей транспортной системы, два новых сердца Москвы. Это важнейшие проекты для всей транспортной инфраструктуры, горожан, — рассказал Сергей Собянин. — Они разгрузят центральные линии метрополитена, центральные части радиальных направлений. Это означает, что московское метро будет свободнее, комфортнее».

Сегодня город работает не только над Большой кольцевой линией. В Москве активно строятся Бирюлевская и Троицкая ветки метро. Последняя станет одним из самых длинных радиальных направлений и дойдет до Троицка.

Принципиально новую систему общественного транспорта строят и с помощью Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два из них уже введены в эксплуатацию, строятся и проектируются третий, четвертый и пятый диаметры. Они позволят полностью интегрировать железнодорожные пути с городским пассажирским транспортом. Бывшие пригородные электрички получают новый вид, статус и функционал, создавая общее наземное метро для Москвы и Подмосковья.

Сегодня МЦД — это самые востребованные линии, по которым каждый день передвигаются более полумиллиона человек.

«Причем это увеличение произошло с учетом пандемии, когда значительная часть жителей начала пользоваться личным транспортом либо просто минимизировать свои поездки. За это время мы построили новые станции, по сути дела, вокзалы, пересадки на другие линии железной дороги, МЦК и так далее, и мы активно занимаемся строительством МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5», — сообщил Сергей Собянин.