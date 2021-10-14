На Москву надвигается циклон "Балканец"

Циклон "Балканец" принесет в столицу в четверг дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в этот день может выпасть до 20% месячной нормы осадков.
"Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от 8 до 13 миллиметров, грубо говоря, ведро воды на квадратный метр", – рассказал Тишковец РИА Новости.
Синоптик отметил, что во второй половине дня ожидаются ливневые дожди.