Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 3756 пациентов

В столице выявлен 6631 новый случай заражения COVID-19. За сутки госпитализирован 1451 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 583 пациента. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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При этом врачи вылечили от COVID-19 еще 3756 пациентов. За все время пандемии выздоровели уже 1 526 076 человек. За сутки скончались 70 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.

В Москве появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 центрах «Мои документы» и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Это позволит вовремя выявлять случаи заболевания, своевременно начинать лечение и снижать возможность тяжелого течения коронавируса.

Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование.

Кроме того, в 10 московских школах появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Сделать это ученики могут раз в две недели.