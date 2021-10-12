СМИ сообщили о возможном введении QR-кодов в Москве

QR-коды в Москве могут вернуть, если заболеваемость достигнет 6-7 тысяч в день, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии.

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По данным издания, в мэрии Москвы обсуждается возможность снова ввести QR-коды для посещения ресторанов, если заболеваемость достигнет 6–7 тысяч в день, но конкретных дат пока нет. Еще один собеседник РБК в мэрии сказал, что необходимо 7-9 тысяч заболевших в день, чтобы ввести QR-коды.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в интервью РБК говорил, что для введения ограничительных мер нужно, чтобы из 23 коек, мобилизованных для лечения заболевших коронавирусом, были заполнены 2/3. Также по его словам, введение QR-кодов для посещения ресторанов на неделю значительно улучшило ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве.

Как отмечает издание, рестораны и кафе будут первыми претендентами на введение ограничений. Совладелец Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий сообщил РБК, что в среду, 13 октября, в столичной мэрии запланировано совещание с представителями ночных заведений Москвы.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк подтвердил изданию запланированную встречу. По его словам, основной темой совещания станет несоблюдение заведениями требований Роспотребнадзора относительно мер профилактики коронавируса.

По словам Левицкого, скорее всего, речь на совещании пойдет об ужесточении проверок соблюдения мер против коронавируса. Он добавил, что у его коллег из регионов после введения QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий, выручка сразу падает до 90%.

Система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе уже вводилась в Москве с 28 июня и действовала три недели. После этого было объявлено, что система выполнила свою задачу, и QR-коды отменили.