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ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей

Агентство «Москва»иещё 6
1 час назад

Появившаяся в СМИ информация о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru не соответствует действительности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru», - пояснили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации.

Новости Москвы,Mos.ru,
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