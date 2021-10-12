Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ законсервируют до весны

Фонтан «Дружба народов», который находится в центральной части ВДНХ, законсервируют до весны следующего года 13 октября, этим займутся специалисты комплекса городского хозяйства Москвы, сообщает пресс-служба комплекса.

Фото: РИАМО, Пелагия Тихонова РИАМО, Пелагия Тихонова

Речь идет о фонтане с 16 позолоченными скульптурами девушек и декоративными фигурами рыб и дельфинов.

Сначала элементы фонтана почистят мягкими кистями вручную, после этого их промоют водой под давлением. А чашу и гранитный парапет фонтана обработают нейтральным моющим средством. Пену от него смоют водой.

Затем фигуры накроют коробами из дерева. Так фонтан простоит всю зиму.