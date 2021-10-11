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В Депздраве отреагировали на сообщения об очередях за экспресс-тестами

Елена Прошина
19 минут назад

Столичный Депздрав опроверг сообщения об очередях за бесплатными экспресс-тестами на коронавирус в БЦ «Президент Плаза», пишет «Говорит Москва».

В Депздраве отреагировали на сообщения об очередях за экспресс-тестами
Фото: соцсетисоцсети

«Очередь, образовавшаяся на Кутузовском проспекте, никак не связана со стартовавшим в Москве бесплатным экспресс-тестированием на коронавирус. В БЦ «Президент Плаза» нет точки проведения тестирования», - сообщили изданию в Депздраве.

Там добавили, что адреса пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус есть на сайте департамента здравоохранения и на портале mos.ru.

Как сообщалось ранее, с понедельника в Москве можно бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах: в ГУМе, в ЦУМе, в «Рио» на Дмитровском шоссе, в «Рио» на Ленинском проспекте, в «Л-153», в «Ереван Плазе», в «Калейдоскопе», в «Океании», в «Щуке» и в фуд-молле «Депо».

Новости Москвы,ЦУМ,Mos.ru,
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