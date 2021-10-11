В Депздраве отреагировали на сообщения об очередях за экспресс-тестами

«Очередь, образовавшаяся на Кутузовском проспекте, никак не связана со стартовавшим в Москве бесплатным экспресс-тестированием на коронавирус. В БЦ «Президент Плаза» нет точки проведения тестирования», - сообщили изданию в Депздраве.

Там добавили, что адреса пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус есть на сайте департамента здравоохранения и на портале mos.ru.

Как сообщалось ранее, с понедельника в Москве можно бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах: в ГУМе, в ЦУМе, в «Рио» на Дмитровском шоссе, в «Рио» на Ленинском проспекте, в «Л-153», в «Ереван Плазе», в «Калейдоскопе», в «Океании», в «Щуке» и в фуд-молле «Депо».