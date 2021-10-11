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Раскрыты подробности проведения переписи населения в Москве

Мослентаиещё 8
1 час назад

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Подробности проведения процедуры раскрыло издание «Вечерняя Москва».

Раскрыты подробности проведения переписи населения в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поучаствовать в переписи могут все жители столицы, приехавшие в город более года назад. Форма с вопросами доступна на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября. После заполнения переписного листа на почту москвичу придет QR-код, который позже нужно будет показать переписчику. По результатам опроса одного из порталов по поиску работы, более половины россиян планируют участвовать в процедуре онлайн.

Кроме электронного способа, в Москве предусмотрены более традиционные формы участия в переписи. Более 26 тысяч переписчиков будут приходить домой к горожанам в указанный период. Их можно отличить от мошенников по специальному удостоверению, синему портфелю «Росстат», шарфу того же цвета и светоотражающему жилету.

Для москвичей также откроют 3776 стационарных участков, куда можно будет прийти для участия в переписи.

Жителям столицы напомнили, что участвовать в процедуре можно вне зависимости от гражданства. Процедура предназначена для сбора демографических данных и определения курса развития страны. Временно проживающим в России иностранцам предоставляют специальный бланк.

В этом году специалисты Мосприроды провели собственную перепись. Эксперты установили количество и видовое разнообразие рыб в столичных водоемах.

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