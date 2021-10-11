В Москве объяснили двухчасовое ожидание скорых

Медработник московской скорой помощи Никита рассказал «Мосленте» о своей работе и о том, почему врачей приходится иногда ждать по нескольку часов.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Александр Манзюк / Коммерсантъ

По словам Никиты, скорая в Москве работает очень оперативно. При этом существуют различные службы: линейные бригады (из врачей, фельдшеров и медсестер) и специализированные — это педиатрическая, реанимационная, психиатрическая помощь.

Линейные бригады выезжают на экстренные и неотложные вызовы. Экстренные — это те случаи, когда существует угроза жизни пациента: острые боли в груди с подозрением на инфаркт, аварии, падения с высоты. Медик уточняет, что на такие вызовы скорая «летит с максимально возможной скоростью».

Но чаще всего люди вызывают неотложку. В этой классификации вызовов числятся подскочившее давление и все жалобы на боли или недомогание, которые по описанию не связаны с непосредственной угрозой жизни. Вот на такие вызовы карета скорой может ехать до двух часов.

Обращения пациентов фиксирует диспетчер, он же распределяет задачи по бригадам в зависимости от специфики жалоб.