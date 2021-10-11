В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+1° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.63
Войти в почту

Медбрат из Москвы объяснил приезд скорых через два часа после вызова

Мослента
30 минут назад

Медработник московской скорой помощи Никита рассказал «Мосленте» о своей работе и о том, почему врачей приходится иногда ждать по нескольку часов.

В Москве объяснили двухчасовое ожидание скорых
Фото: Александр Манзюк / КоммерсантъАлександр Манзюк / Коммерсантъ

По словам Никиты, скорая в Москве работает очень оперативно. При этом существуют различные службы: линейные бригады (из врачей, фельдшеров и медсестер) и специализированные — это педиатрическая, реанимационная, психиатрическая помощь.

Линейные бригады выезжают на экстренные и неотложные вызовы. Экстренные — это те случаи, когда существует угроза жизни пациента: острые боли в груди с подозрением на инфаркт, аварии, падения с высоты. Медик уточняет, что на такие вызовы скорая «летит с максимально возможной скоростью».

Но чаще всего люди вызывают неотложку. В этой классификации вызовов числятся подскочившее давление и все жалобы на боли или недомогание, которые по описанию не связаны с непосредственной угрозой жизни. Вот на такие вызовы карета скорой может ехать до двух часов.

Обращения пациентов фиксирует диспетчер, он же распределяет задачи по бригадам в зависимости от специфики жалоб.

Ранее Елена Епур, хозяйка таксы Маруси, рассказала «Мосленте», как ее собака стала талисманом московских спасателей.

Новости Москвы,Мослента,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители