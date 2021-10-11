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Москве предрекли заморозку цен на жилье

Lenta.ruиещё 5
53 минуты назад

До конца 2021 года на московском рынке жилья будет наблюдаться заморозка цен, а в дальнейшем, если застройщики выдержат сокращение спроса и удержат стоимость «квадрата», можно будет ожидать подъема и вторичного рынка. Если девелоперы начнут снижать цены, стоимость вторичного жилья останется на своем нынешнем уровне, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Москве предрекли заморозку цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, с начала 2021-го средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 10 процентов, с 290,2 тысячи до 320,1 тысячи рублей. На первичном рынке рост оказался быстрее в 2,5 раза: «квадрат» подорожал с 234,1 тысячи до 292,4 тысячи рублей.

«Говоря о 2022 годе, стоит увязать прогноз с покупательской способностью. Если возможности людей не будут расти, то значительного роста цен не будет, — предрекают эксперты. — По нашему мнению, негативным сценарием можно будет считать рост цен на 5 процентов за 2022 год, а позитивным сценарием будет рост на 10 процентов».

Ранее, в сентябре, аналитики заявили, что на российском рынке жилья наступило «время покупателя». По их наблюдениям, в большинстве регионов, в том числе на столичных рынках, максимально перегревшихся за последние полтора года, происходит сокращение темпов роста цен на жилье.

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