Москву сковали пробки

Многокилометровые заторы образовались на столичных дорогах в вечерний час пик в пятницу, загруженность улиц составила 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

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Крупные пробки отмечаются на севере, северо-западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД, а также почти по всей протяженности ТТК и Садового кольца.

В центре мегаполиса заторы наблюдаются на Бульварном кольце, Мясницкой улице, набережных, улице Солянке, Старомонетном переулке и других.