Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в центре столицы

Мемориальную доску народному артисту СССР Юрию Никулину открыли в центре Москвы на Большой Бронной улице. Об этом сообщили в пятницу, 8 октября, в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

В ведомстве уточнили, что памятный мемориал установили на доме 2/6. Здесь артист проживал с 1970 по 1997 год.

— Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого, без преувеличения, знает каждый россиянин. На улице Большая Бронная появилась мемориальная доска Юрию Никулину — выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями, — заявил руководитель ведомства Алексей Емельянов.

По его словам, мемориальную доску изготовил скульптор Александр Рукавишников. В 2000 году именно этот специалист стал автором памятника возле цирка на Цветном бульваре.

На открытие памятной доски приехали представители власти Москвы, артисты столичных цирков и деятели культуры, передает агентство городских новостей «Москва».