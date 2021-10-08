Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в центре столицы

Мемориальную доску народному артисту СССР Юрию Никулину открыли в центре Москвы на Большой Бронной улице. Об этом сообщили в пятницу, 8 октября, в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.
В ведомстве уточнили, что памятный мемориал установили на доме 2/6. Здесь артист проживал с 1970 по 1997 год.
— Сегодня в столице увековечили память человека, имя которого, без преувеличения, знает каждый россиянин. На улице Большая Бронная появилась мемориальная доска Юрию Никулину — выдающемуся артисту, оставившему после себя очень важное нематериальное культурное наследие, любимое многими поколениями, — заявил руководитель ведомства Алексей Емельянов.
По его словам, мемориальную доску изготовил скульптор Александр Рукавишников. В 2000 году именно этот специалист стал автором памятника возле цирка на Цветном бульваре.
На открытие памятной доски приехали представители власти Москвы, артисты столичных цирков и деятели культуры, передает агентство городских новостей «Москва».
В столице возведут памятник известному ученому, лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову. Установить и открыть памятник планируют до 31 декабря 2024 года. Соответствующее поручение во вторник, 5 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.