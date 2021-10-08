Москвичи начали терять интерес к новостройкам

Жители российской столицы начали переключаться с покупки квартир в новостройках на жилье на вторичном рынке. Доля ипотеки на указанный сегмент недвижимости по итогам девяти месяцев 2021 года достигла половины, сообщили представители банка ВТБ, проанализировав поведение заемщиков в Москве, передает «Интерфакс».

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На первичном рынке с начала года банк выдал кредитами на жилье 126 миллиардов рублей, объем по «вторичке» составил 112 миллиардов рублей. Общее число сделок превысило 34 тысячи. В ВТБ считают, что потеря интереса к новым объектам недвижимости в ипотеку обусловлена корректировкой условий льготных программ с 1 июля 2021 года.

«С января по сентябрь 2021-го доля кредитов на квартиры в новостройках в ВТБ скорректировалась на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 50 процентов по числу сделок», — отметили в кредитной организации.

Эксперты ВТБ добавили, что сокращение спроса на программу господдержки в целом почти не отразилось на количестве ипотечных кредитов в столичном регионе. По прогнозу банка, до конца 2021 года рынок вырастет до рекордных 1,8 триллиона рублей и станет на четверть выше прошлогоднего показателя.

В кредитной организации отмечают рост продаж по семейной ипотеке, ее доля к концу сентября составила 17 процентов в общем портфеле ипотечного кредитования, увеличившись с января на 11 процентов.