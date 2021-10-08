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В Москве появились люки в виде гильз

Мослентаиещё 1
1 час назад

Известный московский уличный художник Slava PTRK перекрасил дорожные люки, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободы слова. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В Москве появились люки в виде гильз
Фото: Telegram-канал «Readovka»Telegram-канал «Readovka»

Мужчина приурочил свой перформанс к 15-й годовщине со дня убийства журналистки Анны Политковской. Он изготовил колпаки в виде гильз — они появились на дорожных люках в четырех точках города, возле редакций независимых российских СМИ.

Сам деятель искусств заявил, что выступает за свободу слова в России и считает, что нельзя закрывать глаза на существующие проблемы. По его мнению, есть журналисты, которых стоит уважать, но есть и такие, кого стыдно назвать работником медиасферы.

Как отмечает «Лента.ру», в четверг, 7 октября, была 15-я годовщина со дня убийства знаменитой журналистки и правозащитницы Политковской — ее застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. На сегодняшний день так и не удалось установить, кто был заказчиком убийства, а срок давности по делу истек.

Новости Москвы,Убийство ,Анна Политковская,Lenta.ru,
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