В Москве появились люки в виде гильз

Известный московский уличный художник Slava PTRK перекрасил дорожные люки, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободы слова. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Фото: Telegram-канал «Readovka» Telegram-канал «Readovka»

Мужчина приурочил свой перформанс к 15-й годовщине со дня убийства журналистки Анны Политковской. Он изготовил колпаки в виде гильз — они появились на дорожных люках в четырех точках города, возле редакций независимых российских СМИ.

Сам деятель искусств заявил, что выступает за свободу слова в России и считает, что нельзя закрывать глаза на существующие проблемы. По его мнению, есть журналисты, которых стоит уважать, но есть и такие, кого стыдно назвать работником медиасферы.