Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что в Москве 6 октября будет облачная погода без осадков, воздух прогреется до плюс 13 градусов. При этом атмосферное давление окажется аномально высоким, отметила синоптик в беседе с РИА Новости.

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Атмосферное давление аномально высокое. В течение дня оно существенно меняться не будет, и составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы, — пояснила синоптик.

Она добавила, что ветер будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха плюс 11- 13, в Подмосковье плюс 7-12 градусов,- подчеркнула Волосюк.