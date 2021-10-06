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Синоптик предупредила об аномально высоком давлении в Москве 6 октября

News.ru
43 минуты назад

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что в Москве 6 октября будет облачная погода без осадков, воздух прогреется до плюс 13 градусов. При этом атмосферное давление окажется аномально высоким, отметила синоптик в беседе с РИА Новости.

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Атмосферное давление аномально высокое. В течение дня оно существенно меняться не будет, и составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы, — пояснила синоптик.

Она добавила, что ветер будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха плюс 11- 13, в Подмосковье плюс 7-12 градусов,- подчеркнула Волосюк.

Ранее стало известно, что в Москве и остальной Центральной России установится солнечная погода с температурой до +12. Старое бабье лето пообещал жителям региона ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, также в столичном регионе стоит ожидать слабого ветра переменных направлений.

Россию ждет аномально снежная зима

Новости Москвы,Елена Волосюк,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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