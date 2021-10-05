В Москве начнется бесплатное экспресс-тестирование на COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в столичных торговых центрах и МФЦ, пишет «Коммерсантъ».

По словам Собянина, в порядке эксперимента такие пункты уже работают в двух МФЦ.

«В ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах экспресс-тестирование, и дальше будем наращивать, если будет интерес населения к этому. Сделаем его на этой стадии бесплатным»,— сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как отметил мэр Москвы, экспресс-тесты даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами показывают высокую надежность, поэтому он считает перспективным увеличение массового тестирования.

Он добавил, что результаты можно будет получить за 10 минут. Все данные будут внесены в общую информационную систему, чтобы можно было своевременно оказать медпомощь тем, у кого тесты окажутся положительными.