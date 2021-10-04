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Москвичей предупредили об аномально снежной зиме

Елена Прошина
21 минуту назад

Предстоящей зимой в Москве может выпасть осадков почти на четверть больше нормы. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Москвичей предупредили об аномально снежной зиме
Фото: ТАССТАСС

Как отметили метеорологи, высота сугробов этим летом существенно превысит средние значения, а снежная зима также придет и в другие города России. В частности, аномальное количество снега ожидается в Южной России, в верховья Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота сугробов и вовсе может оказаться в 1,5-2 раза выше многолетних значений.

Кроме того, пурга уже обрушилась на Дальний Восток, а в начале прошлой недели снег выпал на Южном Урале. Метели также пронеслись по Башкирии и Оренбургской области.

Столь ранее проявление зимы может быть спровоцировано паузой глобального потепления в Арктике.

«В этом году льда в акватории Ледовитого океана оказалось почти на миллион квадратных километров больше, нежели в 2020 году. В последний раз столь значительный сбой работы тепловой машины, разрушающей полярную шапку планеты, наблюдался лишь однажды – 6-7 лет назад», – сообщили в «Фобосе».

При этом синоптики отмечают, что нельзя говорить об однозначном замедлении глобального потепление, но сохранение ледяных массивов в Арктике точно окажет существенное влияние на погоду Северного полушария предстоящей зимой.

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