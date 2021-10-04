Привившиеся от COVID-19 пожилые москвичи получат подарочные наборы

Жители Москвы в возрасте старше 65 лет, привившиеся от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье». Они будут выдаваться прошедшим вакцинацию пенсионерам до 1 марта 2022 года. На сегодняшний день их уже получили около 200 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Фото: mos.ru mos.ru

Для получения подарочного набора необходимо до 31 декабря 2021 года привиться одним компонентом вакцины, а затем полностью завершить процедуру. Подарок от властей столицы получат и те пенсионеры, которые до конца года пройдут повторную вакцинацию.

В мэрии напомнили, что вакцинация является бесплатной. При записи на процедуру не требуется предоставлять паспортные данные или номер банковского счёта. Лица, которые просят предоставить эту информацию, — мошенники. В этом случае следует обращаться в полицию.