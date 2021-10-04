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Привившиеся от COVID-19 пожилые москвичи получат подарочные наборы

News.ruиещё 10
1 час назад

Жители Москвы в возрасте старше 65 лет, привившиеся от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье». Они будут выдаваться прошедшим вакцинацию пенсионерам до 1 марта 2022 года. На сегодняшний день их уже получили около 200 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Привившиеся от COVID-19 пожилые москвичи получат подарочные наборы
Фото: mos.rumos.ru

Для получения подарочного набора необходимо до 31 декабря 2021 года привиться одним компонентом вакцины, а затем полностью завершить процедуру. Подарок от властей столицы получат и те пенсионеры, которые до конца года пройдут повторную вакцинацию.

В мэрии напомнили, что вакцинация является бесплатной. При записи на процедуру не требуется предоставлять паспортные данные или номер банковского счёта. Лица, которые просят предоставить эту информацию, — мошенники. В этом случае следует обращаться в полицию.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что пожилым людям необходимо прививаться от коронавируса, поскольку они входят в группу риска. Вакцинация является надёжной защитой от тяжёлого течения COVID, которое может привести к серьёзным осложнениям и летальному исходу. В ведомстве также заявили, что обычно пожилые люди переносят прививку легко и без побочных эффектов.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,
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