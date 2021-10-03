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Сергей Собянин рассказал о проектировании 20 новых гостиниц в Москве

Вечерняя Москваиещё 3
58 минут назад

В настоящее время в столице около 20 гостиниц находятся на этапе проектирования. Об этом в воскресенье, 3 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице построят около 20 гостиниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за последние годы в городе на треть обновился весь исторический звездный гостиничный фонд.

— И еще порядка 20 гостиниц сейчас находится в проектировании, — отметил глава города в эфире телеканал «Россия 1».

До этого Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года столицу посетили более 13 миллионов туристов и экскурсантов. Он также выразил представителям гостиничной отрасли благодарность за предоставление мест проживания врачам, находившимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что из-за пандемии часть гостиниц закрылась, а заполняемость остальных упала примерно до 40 процентов. Однако в этом году ситуация исправляется — в большей степени за счет внутреннего туризма.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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