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В Москве запустили сервис автобусов по вызову

Мослента
24 минуты назад

В Москве появился транспортный сервис «По пути», с помощью которого можно вызвать автобус в нужную точку. О нововведении рассказали на официальном сайте мэра.

В Москве запустили сервис автобусов по вызову
Фото:  пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый сервис запустили на базе приложения «Московский транспорт» — именно через него можно оформить заказ. У пассажира есть возможность вызвать автобус, который проследует до нужной ему остановки. Среднее время подачи составляет от десяти до 20 минут, транспортное средство прибывает к ближайшей точке, указанной на карте. Поездка на любое расстояние обойдется в 46 рублей. Проезд оплачивается банковской картой.

Сейчас сервис доступен только в ТиНАО для жителей поселений Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского. Автобусы ходят до станции метро «Прокшино» и обратно, но со временем карта маршрутов будет расширяться по всему городу.

Подобное транспортное решение пока что не имеет аналогов в России. Для пассажиров подготовили 30 комфортабельных автобусов с USB-разъемами для зарядки гаджетов, телевизором и климат-контролем.

Ранее на портале правительства Москвы появился сервис для владельцев автомобилей. С помощью него можно узнать об эвакуации транспортного средства в режиме онлайн.

Mos.ru,
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