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Еще одному ТЦ в Москве пригрозили закрытием после проверки

Мослента
19 минут назад

Торговому центру (ТЦ) «Океания» на западе Москвы грозит закрытие после рейда. По данным телеканала RT, проверка выявила несоблюдение масочного режима на территории еще одного столичного ТЦ.

Еще одному ТЦ в Москве пригрозили закрытием после проверки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На предоставленных кадрах видно, как сотрудники Объединения административно-технических инспекций проводят инспекцию в «Океании» и фиксируют нарушения.

Сейчас ТЦ грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток с выплатой в размере миллиона рублей, если будет установлен факт, что из-за нарушения санитарных норм пострадало чье-то здоровье.

Ранее в Москве выявили несоблюдение масочного режима в нескольких крупных ТЦ — «Гагаринском», «Авиапарке» и «Атриуме». Их деятельность также могут приостановить на три месяца.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что санкции направлены не только против ТЦ. Проверки проводятся также в кафе, ресторанах и других заведениях, где могут не соблюдаться санитарные нормы.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,
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