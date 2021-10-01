Еще одному ТЦ в Москве пригрозили закрытием после проверки

Торговому центру (ТЦ) «Океания» на западе Москвы грозит закрытие после рейда. По данным телеканала RT, проверка выявила несоблюдение масочного режима на территории еще одного столичного ТЦ.

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На предоставленных кадрах видно, как сотрудники Объединения административно-технических инспекций проводят инспекцию в «Океании» и фиксируют нарушения.

Сейчас ТЦ грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток с выплатой в размере миллиона рублей, если будет установлен факт, что из-за нарушения санитарных норм пострадало чье-то здоровье.

Ранее в Москве выявили несоблюдение масочного режима в нескольких крупных ТЦ — «Гагаринском», «Авиапарке» и «Атриуме». Их деятельность также могут приостановить на три месяца.