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Врач разъяснил новый формат поиска больных COVID-19 в Москве

Lenta.ru
11 минут назад

Экспресс-тест на антиген к коронавирусу, который сделали обязательным для пациентов с признаками ОРВИ в Москве, поможет врачам сэкономить время. Так разъяснил новый формат поиска больных COVID-19 в столице главный врач Диагностического центра 5 Павел Гуляев, сообщает «Парламентская газета».

Врач разъяснил новый формат поиска больных COVID-19 в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Мы можем поставить предварительный диагноз сразу, а значит, и сразу назначить терапию, определить схему лечения и выдать лекарственные препараты. Поэтому пациент сможет начать лечиться прямо в день обращения за помощью, не тратя времени на получение информации, чем вызвано его недомогание», — заявил Гуляев.

Он пояснил, что экспресс-тест на антиген к COVID-19 показывает аналогичный результат с ПЦР-тестом в 85 процентах случаев, потому что любой метод исследования не является стопроцентным. Гуляев отметил, что медики будут продолжать делать ПЦР-тестирование вместе с тестом на антиген, при этом результат первого придет спустя сутки.

О том, что москвичам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19, стало известно 30 сентября. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в июле врачи в тестовом режиме начали использовать такие экспресс-тесты. Новый алгоритм работы утвержден властями в условиях ухудшения ситуации с COVID-19.

Новости Москвы,Общество,Павел Гуляев,Парламентская газета,
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