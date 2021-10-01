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В Москве завершился сезон фонтанов

Москва24
16 минут назад

В Москве завершился сезон работы фонтанов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

В Москве завершился сезон фонтанов
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"На календаре 1 октября, а это значит, что завершился сезон фонтанов. Теперь нашим специалистам предстоят работы по консервации сооружений на зимний период", – говорится в сообщении.

К зиме подготовят фонтан у Большого театра. На объекте сольют воду, промоют чаши и вазы фонтана, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы. До конца месяца такие работы проведут и на других фонтанах.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк изменил режим работы. Прохладная погода является комфортной для белых медведей.

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